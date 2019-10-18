Скворцова: младенческая смертность за восемь месяцев 2019 г. достигла минимального уровня

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России за восемь месяцев 2019 года достиг минимального значения и составил 4,8 промилле, сообщила в пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова на селекторном совещании с субъектами России по модернизации первичного звена здравоохранения.

"Я также хочу поздравить регионы с тем, что по результатам восьми месяцев достигнуты минимальные значения младенческой смертности - это 4,8 промилле, и нам необходимо этот показатель не просто удержать, но и развить", - сказала она.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что за восемь месяцев текущего года "умерло меньше на 800 детей в возрасте до одного года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года". Средняя продолжительность жизни россиян за тот же период увеличилась до 73,6 года.

"Развитие детского здравоохранения" является одним из подразделов национального проекта "Здравоохранение", также в него входят еще семь разделов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения. Нацпроект включает в себя девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности с 5,5 случая на 1 тыс. родившихся детей до 4,5 в 2024 году.