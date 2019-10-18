Более 50 спортивных объектов построят в Ростовской области до 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Ростовская область получит на строительство 53 спортивных объектов до 2024 года около 1,4 млрд рублей по линии проекта "Спорт - норма жизни", сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Одной из важнейших составляющих в подготовке спортивного резерва является материально-техническое обеспечение спортивных учреждений и развитие спортивной инфраструктуры. На строительство 53 спортивных объектов на территории Ростовской области до 2024 года будет выделено около 1,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.

По его словам, до 2022 года власти региона планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству ледовых катков, спортивных комплексов, крытого манежа и стадиона на 2500 зрительских мест для пляжных видов спорта.

"К 2025 году Ростовская область получит спортивную инфраструктуру, которая будет использоваться как в проведении тренировочного процесса для спортивного резерва, так и в проведении всероссийских и международных соревнований различного уровня", - уточнил Гуськов.

По данным пресс-службы, одной из основных целей регионального проекта "Спорт - норма жизни" является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,3 % по итогам 2024 года. Проект является частью нацпроекта "Демография".