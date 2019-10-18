РФПИ запустит акселератор для участников нацпроекта по повышению производительности труда

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовил акселерационную программу, в соответствии с которой предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут получить поддержку фонда, сообщил в пятницу замминистра экономического развития РФ Петр Засельский, курирующий нацпроект по повышению производительности труда.

"Наши коллеги из РФПИ сделали предложение войти в число участников национального проекта и предложить предприятиям с выручкой от 2 млрд рублей участвовать в акционерном капитале и помогать своими деньгами, своим опытом и потенциалом", - сказал он, выступая на Пермском инженерно-промышленном форуме.

По словам Засельского, РФПИ готов предоставлять компаниям средства на развитие и участвовать в совместных проектах. Вложения фонда в предприятия могут составлять от 300 млн рублей до 10 млрд рублей.

Замминистра добавил, что программа будет существовать не в рамках действующих акселераторов, а как отдельный проект. "Это отдельный трек, специальная программа для участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Предложение уже выслано во все регионы-участники, и мы транслируем его предприятиям, которые подходят под критерии РФПИ", - пояснил он. Засельский добавил, что в дальнейшем планируется провести роуд-шоу, где будут представлены подробности программы.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в соответствии с нацпроектом "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда не менее чем на 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2017 году. В течение пяти лет в программу в Пермском крае планируется вовлечь более 140 предприятий.

V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промышленная кооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.