Фонд развития промышленности сообщил о планах заключить контракты по СПИК 2.0 в 2020 году

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Первые специнвестконтракты (СПИК) в рамках нового механизма, принятого в августе (СПИК 2.0), планируется заключать с 2020 года, сообщила в пятницу журналистам руководитель консультационного центра Фонда развития промышленности (ФРП) Анна Симановская в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.

"Ожидали, конечно, до конца года [заключения первых контрактов]. Может, конечно, коллеги постараются и до конца года реализуют это, но я все-таки думаю, что объективно ожидать начало следующего года", - сказала она.

Симановская пояснила, что уточнения в механизме специнвестконтрактов касаются в основном преференций, которые предоставлялись инвесторам. По ее словам, в СПИК 2.0 четко определены ограничения по объему преференций для инвестора.

Представитель ФРП добавила, что в целом по количеству специнвестконтрактов среди российских регионов лидирует Пермский край, который заключил 17 заявок по СПИК. "Ожидаем, что Пермский край сохранит свое первенство. Химическая промышленность, машиностроение, пластик, полипроф, то есть такие современные технологии, в которых нуждается современное производство", - перечислила она наиболее популярные сферы, в которых заключаются контракты в регионе.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда не мнее чем на 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2017 году. В течение пяти лет в программу в Пермском крае планируется вовлечь более 140 предприятий.

V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.