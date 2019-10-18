В Карелии создадут библиотеку с кафе и местами для общения

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Новые пространства для общения, брифингов, конференций создадут в Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке карельского города Сортавала к октябрю 2020 года. Благодаря национальному проекту "Культура" Сортавальская библиотека не только станет модельной и перейдет на новый уровень технического обслуживания читателей, но и оборудует свое мини-кафе и места для встреч.

По национальному проекту "Культура" Сортавальская районная библиотека получит 10 млн рублей. Как сообщила ТАСС директор учреждения Татьяна Антонова, план будущих перемен уже готов и в декабре министерство культуры Карелии намерено подписать соглашение с местной администрацией. С нового года в библиотеке начнется работа над созданием в учреждении современной интеллектуально развивающей площадки.

"Мы должны реализовать все планы к октябрю следующего года. В декабре [2019 года] должно быть подписано соглашение с администрацией района, и с февраля мы сможем начинать аукционы <…> Нам хочется, чтобы наша библиотека превратилась в современную интеллектуально развивающую площадку, научно-исследовательское пространство. Поскольку наш город туристический, то мы бы хотели, чтобы здесь было и пространство туристического плана", - рассказала собеседник агентства.

С помощью поддержки по национальным проектам пространство учреждения значительно переформатируют, создадут зоны коворкинга. Новая мебель, в том числе мобильные стеллажи позволят легко формировать в центре залов места, которые необходимы посетителям. Им теперь не придется шептаться, чтобы не мешать остальным работать с книгой - для них появится специальная мягкая зона, где можно будет собираться ради общения. На первом этаже будет организовано мини-кафе, где также создадут условия для работы: зона будет с доступом к WiFi-сигналу и розетками для электронных устройств.

"Библиотека - это и место общения. Люди должны знать, что есть такое место, куда они могут бесплатно прийти, встретиться с друзьями, с коллегами или с единомышленниками. Многие общественные организации не могут найти места для своих заседаний, и мы с удовольствием предоставляем площадку. В Сортавале не так много мест, где подростки могут собраться бесплатно", - отметила директор библиотеки.

Современные технологии в памятнике истории

Сортавальская библиотека с 2013 года находится в здании бывшей женской школы, построенной финским архитектором Йоханом Якобом Аренбергом в 1911 году. Это памятник регионального значения, который интересен большинству туристов, приезжающих в главный карельский город Приладожья. Благодаря национальному проекту, помещения начала XX века оборудуют новой современной техникой. Работа библиотекарей станет полностью автоматизирована, появятся станции самообслуживания, сенсорный информационный киоск, где читатели смогут узнать о наличии книг в библиотеке, и где они лежат. Кроме того, в планах - расширение зоны бесплатного WiFi-сигнала. Руководство планирует отремонтировать паркетный зал на 100 человек и полностью обновить мебель.

Еще одно новшество, которое давно ждали в библиотеке, - мощный проектор. Он позволит в полной мере использовать возможности Виртуального филиала Русского музея, организованного на базе учреждения. К лекциям и концертам в программе библиотеки добавятся кинопоказы. Расположение отделов изменят так, чтобы ими смогли пользоваться люди с инвалидностью и пожилые люди: на первом этаже оборудуют туалетную комнату. По просьбам читателей, на первый этаж с третьего перенесут и три центра, существующих на базе библиотеки: Краеведческий центр с коллекцией литературы о Северном Приладожье, Приладожский центр Николая Рериха, а также мультимедийный центр.

С реализацией национального проекта в учреждение придут и новые книги. Фонд будет обновлен, что обойдется в 1,5 млн рублей. Таких крупных приобретений в Сортавальской библиотеке не было уже много лет: в последние годы новые книги либо приносили в дар, либо их закупали на средства, полученные от платных услуг. Кроме того, по словам Татьяны Антоновой, участие в нацпроекте обязывает местные власти в течение трех последующих лет также выделять деньги на пополнение книжного фонда.

"Эти деньги заложены в бюджет, что для нас большой плюс", - добавила Антонова.

О нацпроекте

К 2024 году по нацпроекту "Культура" в каждом регионе России будут созданы модельные библиотеки. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в 1,5-2 раза.