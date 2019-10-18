Власти Ленобласти закупили портативные УЗИ-аппараты для осмотра детей в школах и детсадах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил по национальному проекту "Здравоохранение" во все детские поликлиники портативные диагностические УЗИ-аппараты для проведения обследований детей в школах и детских садах. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства области.

"Для проведения выездных профосмотров детей в учебных заведениях и детских садах комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил во все детские поликлиники портативные диагностические УЗИ-аппараты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переносные УЗИ-аппараты позволят улучшить качество первичной медико-санитарной помощи и помогут снизить длительность ожидания осмотров врачей-специалистов.

В 2019 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начата реализация регионального подпроекта "Развитие детского здравоохранения", предусматривающего создание современной инфраструктуры в поликлиниках и больницах. Региональный проект направлен в том числе на развитие профилактического направления в педиатрии, а также на улучшение материально-технической базы медучреждений.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.