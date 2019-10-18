Россия и Казахстан намерены совместно работать над развитием общественных пространств

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти России и Казахстана договорились о сотрудничестве в области развития общественных пространств. Соответствующий меморандум стороны подписали в пятницу на площадке конгресса World Urban Parks в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Благоустройство является частью нацпроекта "Жилье и городская среда", и его реализация в этой части является сложной управленческой задачей, заявил после подписания журналистам замглавы Минстроя России Дмитрий Волков. "В евразийском сотрудничестве есть много задач, один из таких вопросов, в которых мы можем налаживать взаимодействие, - это использование принципов реализации нацпроектов в тех идеях, которые наши товарищи из Казахстана нам демонстрируют", - сказал он.

"[Опыт нацпроектов] будем изучать и самые лучшие решения применять у себя", - сказал заместитель премьер-министра республики Казахстан Роман Скляр. Также он отметил интерес Казахстана к опыту благоустройства Татарстана. А Казахстан, в свою очередь, имеет уникальный опыт быстрого городского развития - на примере Астаны, добавил он.

Меморандум предполагает проведение совместных исследований, а также конференций, совещаний и круглых столов на тему развития общественных пространств и городской среды.

О конгрессе

Международный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Главная тема конгресса 2019 года - "Парки и города - развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан". В программе запланированы выступления 120 спикеров. В ходе конгресса участники рассмотрят лучшие примеры создания парков и общественных пространств.

Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.