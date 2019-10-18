В Пензенской области оборудуют 11 центров тестирования норм ГТО

ТАСС, 18 октября. В Пензенской области к середине ноября оборудуют 11 центров тестирования нормативов ГТО по нацпроекту "Демография", сообщается на сайте правительства региона.

"Для оказания содействия населению в подготовке к выполнению нормативов ГТО во все муниципальные центры тестирования Пензенской области закупаются комплекты спортивно-технологического оборудования для установки спортивных площадок. Монтажные работы во всех 11 муниципалитетах планируется завершить до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время работы по монтажу оборудования ведутся в Мокшанском, Колышлейском, Вадинском, Башмаковском, Бессоновском районах и городе Кузнецке.

На обустройство площадок выделили около 35,5 млн рублей в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", который рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет нацпроекта в России на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.