Пермский НОЦ поможет "Лукойлу" обеспечить компанию кадрами

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) "Рациональное недропользование", который создается в регионе в рамках реализации национального проекта "Наука", поможет компании "Лукойл" в обеспечении квалифицированных кадров, соглашение о сотрудничестве по созданию НОЦ в пятницу подписали власти Пермского края и "Лукойл", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Подписи под документами поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Рассказывая о том, почему компания приняла решение участвовать в развитии Пермского научного центра, Вагит Алекперов указал, что в первую очередь это связано с необходимостью взращивать квалифицированные кадры", - сказано в сообщении.

Цель соглашения - это объединить главные научные и образовательные структуры региона для запуска проектов в сфере рационального недропользования, а также экономическое, научно-техническое и технологическое развитие Пермского края, промышленное освоение и вывод на российский и мировой рынки новых видов продуктов и технологий, создание усовершенствованной системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров, разработка актуальных образовательных программ. "С Пермским краем сложились очень перспективные отношения, что позволяет компании развиваться и реализовывать совместные социальные проекты", - рассказал журналистам после подписания соглашения президент "Лукойла".

Пермский край создает научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" на базе Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и двух национальных исследовательских университетов в кооперации с крупными предприятиями реального сектора экономики: "Лукойл", "Уралхим", "Уралкалий", "МХК "Еврохим", АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов", АО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" и другие. В состав НОЦ войдут более 100 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, будет привлечено почти 700 исследователей, в нем будет работать свыше пяти тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра станут более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. cпециалистов.

"Мы с предприятиями взаимодействуем в рамках учебного процесса, то есть в учебный процесс включены некоторые практические занятия при контакте с предприятиями, мы можем по видеоконференцсвязи (ВКС) во время занятий давать задания, сценарии, которые работают на производстве", - поделился с журналистами Александр Лекомцев, главный инженер действующего на базе ПНИПУ НОЦ геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Направления работы

В работе центра выделяют семь направлений деятельности, в том числе твердые полезные ископаемые (создание и отработка технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых), углеводороды (создание новых технологий эффективного освоения ограниченных, трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов), энергетическое машиностроение, химические технологии, создание новых материалов и веществ, автоматизация и роботизация производств и сервисов, экология и безопасность территорий. По словам главы региона Максима Решетникова, по всем направлениям уже созданы рабочие группы, они приступили к выработке основных проектов и технологий. "Конечно, здесь лидерами являются направления, связанные с нефтью. Ту модель, которую мы сейчас отрабатываем по "нефтянке", начнём следом тиражировать по всем остальным направлениям", - рассказал Максим Решетников.

Научно-образовательные центры и нацпроект

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ, первые пять решено было создать до конца 2019 года в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.