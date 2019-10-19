Крым планирует ликвидировать отставание по "дорожному" нацпроекту к 1 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Отставание по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Крыму будет ликвидировано к 1 декабря этого года, поскольку погода позволяет вести дорожные работы в регионе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторский корпус за слабые показатели реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным главы правительства РФ, менее чем на 50 процентов выполнены работы в Забайкальском крае, Сахалинской области и Крыму.

"Смещение [сроков начала работ] на два с половиной месяца произошло. Мы не достигли показателей по времени, которые ставил перед нами федеральный центр: правительство РФ и министерство транспорта. Тем не менее, при проведении работ сейчас мы выйдем на конец года с достижением тех показателей, которые от нас требуются. На 1 декабря мы должны сдать все работы, которые в рамках БКАД выполняются", - сказал Карпов, добавив, что погода в Крыму позволяет вести дорожные работы в этот период.

Сроки начала работ сместились из-за того, что многие дороги, включенные в национальный проект, не были оформлены по российским законам, и муниципалитетам необходимо было взять их на баланс, пояснил Карпов. "На 30 мая у нас должны были быть все заключены госконтракты. Но мы не заключили, поскольку мы только к маю вышли на конкурсные процедуры, которые завершили в августе, в сентябре", - добавил он.

В крымском Минтрансе сообщили, что в 2019 году региону выделено более 2,3 млрд рублей по "дорожному" нацпроекту, а общий объем финансирования до 2024 года - свыше 32,8 млрд рублей. В региональный проект БКАД в рамках нацпроекта в этом году включены 63 дороги общей протяженностью более 176 км. Все дорожные контракты по ним на данный момент заключены, уточнили в министерстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.