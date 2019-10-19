Парки Краснодара и Казани наградили премией Urban Parks Awards

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Казанский парк "Лебяжье" и парк Сергея Галицкого в Краснодаре стали лучшими в номинации Eurasian Park Awards международной премии International Large Urban Parks Awards. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, которая состоялась в Казани в субботу в рамках всемирного конгресса World Urban Parks 2019.

Премия присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

"Парк в Краснодаре - один из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия. А в рамках создания казанского парка "Лебяжье" возродили озеро, исчезнувшее более 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России", - рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова на церемонии вручения.

Золотым призером премии стал знаменитый парк Bosque de Chapultepec в Мексике. Серебро досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзовую премию разделили два парка: Queen"s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

Международный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй - в 2018 году в Австралии, в 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана.