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Забайкалье получит десять автоклубов для организации концертов в отдаленных селах

Автоклубы оснащены раздвижными сценами со звуковой аппаратурой
Описание
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ЧИТА, 21 октября. /ТАСС/. Десять автоклубов поступят до 2024 года в Забайкальский край в рамках национального проекта "Культура". Они позволят организовывать концерты и другие культурные мероприятия в отдаленных селах, где нет стационарных клубов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минкультуры.

"В 2019 году на приобретение пяти автоклубов в Забайкальском крае выделено 24,8 млн рублей <...> Всего до 2024 года будут приобретены десять единиц специализированного автотранспорта", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

Пять автоклубов в этом году направят в Агинский, Карымский, Могойтуйский, Сретенский и Хилокский районы. В этих районах есть и дальние чабанские стоянки, и труднодоступные села, куда на автомобилях можно добраться только зимой. Автоклубы разработаны на базе грузового автомобиля "Газон" и оснащены раздвижными сценами со всей необходимой звуковой аппаратурой. Их приобретение позволит работникам культуры проводить мероприятия в сельской местности, включая отдаленные села.

В 2019 году в Забайкалье в рамках нацпроекта "Культура" капитально отремонтируют 12 сельских домов культуры, приобретут 36 новых пианино для детских школ искусств. До конца года в регионе откроют три современных кинозала - в селе Дульдурга, поселках Новокручининский и Забайкальск. На каждый из них выделено 5 млн рублей.

"В рамках национального проекта "Культура" в 2020 году будет осуществлен капитальный ремонт 13 домов культуры. На это предусмотрено около 74,8 млн рублей. В последующие годы планируется провести капремонт не менее чем в 21 культурно-досуговом учреждении", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЗабайкальский край
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