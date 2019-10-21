Камчатка в 2019 году потратила более 932 млн рублей на нацпроект "Здравоохранение"

ТАСС, 21 октября. Власти Камчатского края потратили в этом году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" более 932 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В 2019 году общий объем финансовых средств на реализацию запланированных мероприятий в рамках нацпроекта составил более 932 млн рублей. Из них 427 млн - средства федерального бюджета, 462 млн - средства краевого бюджета и 42 млн предусмотрено за счет средств государственных внебюджетных фондов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Елены Сорокиной.

По информации пресс-службы, в этом году особое внимание уделено работе по обновлению и оснащению медицинских учреждений Камчатки современным высокотехнологичным оборудованием. В региональном правительстве ТАСС уточнили, что на эти цели было потрачено почти 3 млн рублей.

Кроме того, в край из других регионов привлечены 34 врача и 23 специалиста из числа среднего медицинского персонала. До конца года планируется привлечь еще не менее 30 врачей и 20 специалистов среднего медицинского персонала.

Как сообщила пресс-служба, в этом году на приобретение служебных квартир для медработников из регионального бюджета выделено 46 млн рублей. "В 2019 году приобретены шесть квартир для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников краевой системы здравоохранения. До конца года планируется проведение аукционов для приобретения еще шести квартир", - цитирует пресс-служба Сорокину.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.