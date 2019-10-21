Районы Камчатки в этом году получат два автоклуба в рамках нацпроекта "Культура"

ТАСС, 21 октября. Власти Камчатского края в рамках федерального проекта "Культурная среда", входящего в национальный проект "Культура", закупили для работы в муниципалитетах два автоклуба на сумму около 17,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник отдела финансово-экономического анализа, планирования и контроля министерства культуры региона Владимир Пегуров.

Автоклубы представляют из себя многофункциональные мобильные культурные комплексы, оснащенные звуковым и световым оборудованием, экраном и выдвижной сценой. С их помощью жители отдаленных районов региона и находящихся по соседству населенных пунктов получат возможность посещать концертные программы, праздничные и просветительские мероприятия.

"Один автоклуб для Усть-Большерецкого района стоит 8,87 млн рублей, второй - для Усть-Камчатского, он стоит 8,62 млн рублей", - сообщил начальник отдела. Уточняется, что автоклубы должны прибыть в регион в ноябре этого года. Более 14 млн рублей из общей суммы были направлены из федерального бюджета, остальные средства принадлежали региону.

В камчатском правительстве ТАСС сообщили, что всего на реализацию проекта "Культурная среда" в этом году край потратит 29,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти средства, помимо автоклубов, до конца года запланировано закупить в культурные образовательные учреждения региона музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы. На те же средства уже выполнен капитальный ремонт одного культурно-досугового учреждения в сельской местности.

Кроме того, по результатам конкурсных процедур получится сэкономить 1,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на проведение капитального ремонта сельского дома культуры поселка Зеленый. Работы выполнят до конца 2019 года.

Весной министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова сообщала ТАСС о том, что в 2019-2024 годах на все мероприятия в рамках национального проекта "Культура" региону из федерального бюджета выделяется 46,6 млн рублей.

Нацпроект

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета -- 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ -- 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" -- 84 млрд рублей.