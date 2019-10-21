Центры цифрового образования для детей "IT-куб" откроют на Сахалине по нацпроекту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в национальный проект "Образование", намерены до 2024 года создать на Сахалине три детских центра цифрового образования "IT-куб". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году они появятся в областном центре [Южно-Сахалинске] и Ногликах, а еще через три года - в Поронайске. Учреждения станут кузницей кадров в сфере высоких технологий. На новых образовательных площадках юные островитяне будут изучать языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и создавать виртуальную реальность", - говорится в сообщении.

Ежегодно в центрах будут бесплатно обучаться более 400 детей от пяти до 18 лет. Кроме того, планируется, что мероприятия на базе учреждений каждый год смогут охватывать более 1,5 тыс. участников. В рамках образовательных программ учащиеся в центрах будут реализовывать совместные проекты с ведущими федеральными и региональными компаниями, интеллектуальными партнерами и вузами.

В правительстве отметили, что для создания центров необходимо наличие квалифицированных кадров. Для этого в следующем году на острове начнут подбор и обучение педагогов в области информационных и телекоммуникационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, финансирование будет вестись за счет федерального бюджета, суммы пока не называются.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.