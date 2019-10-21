Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центры цифрового образования для детей "IT-куб" откроют на Сахалине по нацпроекту

В них ежегодно станут бесплатно обучать свыше 400 детей от пяти до 18 лет
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в национальный проект "Образование", намерены до 2024 года создать на Сахалине три детских центра цифрового образования "IT-куб". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году они появятся в областном центре [Южно-Сахалинске] и Ногликах, а еще через три года - в Поронайске. Учреждения станут кузницей кадров в сфере высоких технологий. На новых образовательных площадках юные островитяне будут изучать языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и создавать виртуальную реальность", - говорится в сообщении.

Ежегодно в центрах будут бесплатно обучаться более 400 детей от пяти до 18 лет. Кроме того, планируется, что мероприятия на базе учреждений каждый год смогут охватывать более 1,5 тыс. участников. В рамках образовательных программ учащиеся в центрах будут реализовывать совместные проекты с ведущими федеральными и региональными компаниями, интеллектуальными партнерами и вузами.

В правительстве отметили, что для создания центров необходимо наличие квалифицированных кадров. Для этого в следующем году на острове начнут подбор и обучение педагогов в области информационных и телекоммуникационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, финансирование будет вестись за счет федерального бюджета, суммы пока не называются.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
В Бурятии выполнили план на 2019 год по расселению людей из аварийного жилья
Общая площадь непригодного для проживания жилфонда в регионе составляет 96,6 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС