Минздрав: мониторинг давления у пациентов из группы риска предотвратит 70% вызовов скорой

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Дистанционный мониторинг артериального давления у людей с высоким риском осложнений в связи с болезнями сердца и сосудов, по результатам пилотных проектов в 22 регионах, позволил предотвратить 70% вызовов службы скорой помощи. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"22 региона РФ приняли участие в пилотном проекте по дистанционному мониторингу артериального давления у пациентов с высоким риском сосудистых осложнений. Достигнут целевой уровень давления в 91% случаев, что почти вдвое выше, чем при обычной практике. Предотвращено 70% вызовов скорой помощи, 50% - госпитализации", - говорится в сообщении.

Минздрав приступил к модернизации первичного звена здравоохранения. Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, вклад первичного звена в здоровье граждан составляет до 60%.

Меры по модернизации первичного звена здравоохранения, разработанные Минздравом, касаются изменений в системе оплаты труда медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путин проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.