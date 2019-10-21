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"Серебряные волонтеры" будут помогать посетителям поликлиник на Сахалине

Первый отряд волонтеров уже начал работу при городской поликлинике №4 в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Участники движения "Серебряные волонтеры" Сахалинской области намерены создать специальные отряды для помощи посетителям поликлиник - туда в том числе войдут юристы и вышедшие на пенсию врачи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы приветствуем такие инициативы. Начинание волонтеров поддерживает и губернатор Валерий Лимаренко. Людьми движет искреннее желание помочь. Взаимодействие с общественными объединениями улучшает организацию лечебной деятельности, у нас появляется больше возможностей для всестороннего анализа и принятия решений, для обратной связи с людьми", - приводятся слова министра здравоохранения области Владимира Ющука.

Первый отряд волонтеров уже начал работу при городской поликлинике №4 в Южно-Сахалинске. Второй отряд будет действовать в городе Томари. Сейчас активисты старшего поколения формируют по одному отряду на каждую южно-сахалинскую поликлинику. Отмечается, что среди участников проекта есть юристы и вышедшие на пенсию врачи.

"Планируется, что в скором времени такие команды появятся во всех районах области. Волонтеры помогают наладить обратную связь от граждан, собирают обращения и жалобы в адрес властей и руководителей учреждений, объясняют многие вещи, которые людям непонятны, когда они приходят в поликлиники, к примеру, вопросы по медосмотрам", - сообщил ТАСС представитель островного правительства.

"Серебряные волонтеры" - добровольцы пенсионного возраста, которые безвозмездно участвуют в решении социальных, культурных, экономических и экологических проблем. Их деятельность может быть связана как с помощью людям, так и животным. Стать "серебряным волонтером" может любой желающий. Волонтеры - участники проекта "Сахалинское долголетие". Пенсионеры в рамках этого проекта могут бесплатно заниматься в спортивных секциях, посещать выставки, концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Планируется, что в дальнейшем в проект будут привлечены не менее 5 тыс. сахалинцев и курильчан.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская область
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