Глава Забайкалья призвал чиновников работать в две смены, чтобы в срок сделать дороги

ЧИТА, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник призвал региональное Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта работать в две смены и без выходных, чтобы в срок отремонтировать автомобильные дороги.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 октября раскритиковал губернаторский корпус за слабые показатели реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным главы правительства РФ, менее чем на 50% выполнены работы в Забайкальском крае, Сахалинской области и Крыму.

"Вы упускаете лучшее время, вам не удается простая работа, а замахиваетесь на сложные задачи. Работать нужно в две смены и в выходные дни. Составьте перечень объектов, где есть риски не завершить строительство до конца сезона, будем думать, что с этим делать", - сказал Осипов на оперативном совещании исполнительных органов власти Забайкалья.

Он оценил работу по ремонту дорог в крае как неудовлетворительную. По данным пресс-службы губернатора, в ближайшее время это отставание обсудят на специальном совещании, куда будут приглашены подрядчики.

Протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае превышает 21,6 тыс. км, из них более 7 тыс. - дороги регионального и межмуниципального значения. В 2019 году в регионе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют привести в порядок 90,2 км региональных автодорог и 29,1 км дорог и улиц Читы. Всего на реализацию этого нацпроекта в регионе за шесть лет планируется потратить свыше 21 млрд рублей. На эти средства будут восстановлены более 1 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения, а также более 200 км дорог Читинской городской агломерации.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В соответствии с проектом к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.