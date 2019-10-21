В Якутии в отрасль обращения с мусором планируют инвестировать почти 2 млрд рублей

ТАСС, 21 октября. Власти Якутии планируют заключить соглашение на строительство перегрузки мусора, мусоросортировки, полигона и производства компоста из отходов на общую сумму 1,9 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО, реализует реформу мусорной отрасли в РФ).

"Регион планирует заключить концессионное соглашение на строительство мусороперегрузочной станции, мусоросортировочного комплекса (планируемая мощность 175 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год), полигона твердых коммунальных отходов (93 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год) и участка компостирования. Общий объем начальных инвестиций в объект соглашения составляет 1910 млн рублей. Глубина переработки твердых коммунальных отходов, поступающих на создаваемый объект, по расчетам властей республики может превышать 50%. Российский экологический оператор рассмотрит возможность включения проекта Якутии по созданию объектов обращения с отходами в программу финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

По данным основного инвестора в строительство этих объектов - компании "Террикон", концессионное соглашение планируется подписать весной 2020 года, а начать строительство - в июле того же года.

В пресс-службе РЭО по итогам встречи генерального директора компании Дениса Буцаева и министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова также отметили планы региона, отраженные в территориальной схеме обращения с мусором. Так, власти республики рассчитывают к 2023 году возвести около 60 объектов обработки и обезвреживания отходов, реконструировать два существующих предприятия и закрыть один полигон и 24 свалки. Между тем, в территориальной схеме "нет детализированной информации по этим проектам, в частности, не указаны их мощности, нет информации о технологических решениях и составе оборудования, которое будет использоваться на объектах обработки, утилизации и обезвреживания", по словам Буцаева.

Также Якутии, продолжил он, предстоит дополнить документ данными о нормативах накопления мусора, внедрении раздельного сбора отходов и транспортировке пригодных для переработки фракций мусора на заводы.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана, в частности, решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет строительства новых современных объектов обращения с мусором, новых приоритетов и ужесточенного контроля за работой инфраструктуры. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Средства на поддержку

Средства в помощь регионам на создание новых объектов планируется распределять через РЭО. Первые 20 инвестиционных проектов на 2019 год предполагалось утвердить в середине 2019 года и до конца года выбрать еще около 80 для реализации в дальнейшем, однако к настоящему моменту первый "пакет" не был согласован компанией.

При этом средства на реализацию мер поддержки региональных проектов через РЭО должны были идти преимущественно в рамках направления "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Однако из опубликованной в октябре 2019 года пояснительной записки к проекту бюджета следует, что в 2020 году расходы на создание новой инфраструктуры предполагается сократить на 25,6% или 2,8 млрд рублей, в 2021 году - на 25,6% (на 4,2 млрд рублей) и еще на 4% или 719 млн рублей в 2022 году. В документе поясняется, что финансирование снижается из-за ухудшения прогноза поступления экологического сбора в казну РФ.