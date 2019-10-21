Пермский край планирует к 2021 году сформировать запас лесных семян

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники лесхозов и арендаторы лесных участков в Пермском крае приступили к сбору еловых и сосновых шишек для заготовки лесных семян, к 2021 году власти региона планируют сформировать запас семян в 2,3 т в рамках проекта "Сохранение лесов" (входит в нацпроект "Экология"). Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Перед краем стоит задача - к 2021 году сформировать запас семян в 2,3 т. За счет федеральных средств в 2019 году были закуплены автогидроподъемник и шишкосушилка. Раньше лесхозам приходилось заключать договоры на переработку шишек с частными лицами, нанимать технику на время проведения работ", - цитирует пресс-служба замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Марину Трунину.

В 2019 году из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" Пермскому краю было направлено более 57 млн рублей на приобретение лесохозяйственной техники и выполнение лесохозяйственных работ. По словам директора Кунгурского лесничества Анатолия Кобелева, новая техника значительно упростила сбор шишек. "Раньше работникам при сборе шишек приходилось вставать на платформу кузова трактора. Сейчас с автогидроподъемником (максимальная высота подъема платформы - около 12 м) мы сможем собрать больше семян с улучшенными свойствами. Кроме того, с помощью техники возможен уход за объектами лесного семеноводства", - отметил Кобелев.

Шишки собирают как на лесных участках с наиболее продуктивных насаждений, так и на лесосеменных плантациях, выращенных специально для заготовки семян. После шишки отправляют на переработку для получения семян в лесхоз, где установлена шишкосушилка, а потом семена помещают на хранение в специальный склад и в весенний период высевают в лесных питомниках. Ежегодно на посев в лесных питомниках расходуется около 900 кг хвойных семян.

В Пермском крае действуют 11 государственных лесных питомников, где выращивают 12 млн сеянцев. По данным регионального Минприроды, этого достаточно для восполнения посадочного материала. Последний урожай семян хвойных пород в крае был собран в 2014 году, тогда заготовили порядка 70 т шишек и получили 3 т семян, на сегодняшний день уже заготовили около 1 т семян.

Нацпроект "Экология" состоит из нескольких федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.