Власти регионов объяснили отставание в реализации нацпроекта БКАД непогодой и паводками

ТАСС, 21 октября. Слабая работа по достижению установленных показателей реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) большей частью связана с неблагоприятными погодными условиями в части российских регионов минувшим летом, а также паводковой ситуацией, сообщили ТАСС представители региональных властей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторский корпус за слабые показатели реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По его данным, менее чем на 50% выполнены работы в Забайкальском крае, Крыму, Сахалинской области. Он указал на риск недостижения показателей по увеличению доли контрактов жизненного цикла в девяти субъектах федерации.

В попавшем в этот список Приморском крае на выполнение работ по нацпроекту повлияли в том числе затяжные ливни, сообщили ТАСС в краевой администрации.

"Кассовое исполнение составляет менее 30%, но это не отражает реального состояния исполнения программы работ. К примеру, муниципальными контрактами на выполнение работ предусмотрена оплата подрядчику только после завершения работ на объектах в полном объеме. На выполнении работ отразились и затяжные ливни. В июне-июле на объектах в основном выполнялись подготовительные работы и работы, технологически предшествующие устройству асфальтобетонных покрытий", - цитирует пресс-служба краевой администрации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктора Свяченовского.

Свяченовский подчеркнул, что работы на объектах дорожной сети в Приморье будут в полном объеме завершены до конца года, а все установленные на 2019 год показатели будут достигнуты.

Дожди и холод

Для Удмуртии 2019 год, по словам председателя правительства республики Ярослава Семенова "стал настоящим испытанием как для всего проектного офиса, так и для дорожников".

"За три летних месяца - более 50 дождливых дней. В этих условиях главным приоритетом для нас стало качество работ. Для его обеспечения мы применили пятиступенчатую систему контроля, опробованную в республике в минувшем году в рамках приоритетного проекта. Особое место в ней отводится экспертам независимого строительного контроля и общественникам ", - сказал ТАСС Семенов, уточнив, что, несмотря на сложности с погодой, благодаря системе контроля, региону удалось завершить ремонты дорог по проекту уже в сентябре и выйти в лидеры по показателям реализации нацпроекта - всего в регионе было отремонтировано 135 км автодорог.

"Мы сделали акцент на качественной предстартовой подготовке: заранее согласовали схемы организации дорожного движения, рецепты асфальтобетонных смесей и материалы, составили регламенты взаимодействия всех участников процесса, проверили готовность производственных баз и лабораторий подрядчика", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Ненецкого автономного округа (НАО) риски для реализации нацпроекта связывают с транспортно-логистической особенностью региона, которая приводит к задержкам поставок материалов. "Также в связи поздним прохождением паводка весной и ранним наступлением низких температур осенью в районах Крайнего Севера, период строительных работ составляет от трех до пяти месяцев. В связи с чем, возможен риск невыполнения программ дорожных работ в будущие периоды, - уточнили в пресс-службе.

Бюджетные сложности

Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Мордовии Виктор Цыганов, при реализации национального проекта в регионе были сложности с заключением контрактов, но все планы по ремонту республика выполнит.

"[Сложности возникали] на этапе контрактации в связи с вопросами бюджетной обеспеченности. На мой взгляд, в итоге мы достаточно неплохо завершаем программу. В настоящее время общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог составляет 88,5 км (60%), также завершены работы по двум участкам, ранее являющимся местами концентрации ДТП. Практически все незавершенные объекты имеют высокую степень готовности к сдаче. Большинство объектов будет сдано в эксплуатацию в течение этого месяца и лишь сдача нескольких запланирована на ноябрь", - сказал Цыганов.

Без лишней бюрократии

В пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области корреспонденту ТАСС сообщили, что власти региона для успешной реализации работ в рамках нацпроекта создали специальный штаб, работу которого курирует правительство области.

"В проектный офис вошли главы муниципальных образований, представители экспертизы, ГИБДД и все заинтересованные структуры. Также на совещания мы приглашаем подрядчиков. Присутствие всех ответственных и первых лиц региона дает возможность решать многие вопросы на месте, без лишнего документооборота, без лишних писем", - рассказал собеседник агентства.

При этом область заблаговременно определяет перечень объектов для ремонта, после чего проводятся аукционы и заключаются необходимые контракты.

"И как только позволяют погодные условия, подрядные организации выходят на объекты, то есть у них уже готова проектно-сметная документация. Мы таким образом сокращаем время на работу с документами, которая занимает очень много времени - разработка проектно-сметной документации, проведение аукциона, заключение госконтрактов. Мы проводим все это заранее", - сказал представитель министерства.

Опыт первых

Власти Мурманской области, которая была названа одним из лидеров нацпроекта, объясняют успех выстроенной системой контроля над работами. Так, губернатор Андрей Чибис заявлял о созданной в регионе многоуровневой системе контроля за подрядными организациями и качеством выполнения работ с привлечением заинтересованных общественных организаций, интерактивных ресурсов обратной связи. В частности, по словам главы региона, проверялись не только непосредственно подрядчики, с которыми заключались договоры, но и наличие у них субподрядчиков, необходимой техники, оборотных средств и так далее.

"В сложных погодных условиях Крайнего Севера правительство Мурманской области мобилизовало все силы для качественного и своевременного выполнения работ по приведению автодорог в нормативное состояние в течение нашего короткого строительного сезона, который почти в два раза меньше, чем в средней полосе России", - отмечал Чибис. Благодаря успешному выполнению задач нацпроекта Мурманская область получила дополнительное финансирование на ремонт дорог.

Как сообщили ТАСС в Министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области, в 2019 году в регионе всего заключили 11 государственных контрактов на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, значительно перевыполнив план.

"Из них так называемых контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию на принципах контракта жизненного цикла автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 9, что составляет 73% от общего объема заключенных контрактов. В то время как плановый показатель в региональном проекте в 2019 году составляет 10%", - сказали в министерстве, добавив, что контракты заключены на трехлетний период: с нынешнего по 2021 год.

Не отстают от графика и власти Ивановской области, что тоже позволило региону привлечь дополнительные средства в рамках нацпроекта.

"Уже в середине лета регион был в тройке лидеров в России по выполнению работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Именно поэтому Ивановская область получила дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт дорог в размере свыше 850 млн рублей. На выделенные деньги, в частности, приводится в нормативное состояние дорога Иваново - Кинешма. На данный момент запланированный объем работ выполнен на 89%", - сообщили ТАСС в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона, уточнив, что укладка асфальтобетонного покрытия по всем ремонтируемым объектам текущего года в Ивановской области выполнена на 96,3%.