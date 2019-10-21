Голосование по выбору улиц и парков для благоустройства пройдет в Волгограде 30-31 октября

ВОЛГОГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Жители Волгограда 30 и 31 октября выберут парки, скверы и улицы, которые будут благоустроены в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Голосования по выбору очередности объектов для реконструкции пройдут 30 и 31 октября в домах культуры либо в районных администрациях всех восьми районов Волгограда. Кабинок для голосования не будет, в каждом бюллетене нужно будет отметить не более двух понравившихся вариантов и опустить в специальный ящик. При подсчете голосов будут определены проекты, которые власти реализуют в 2020 году", - сказала представитель мэрии.

Она отметила, что работа проводится по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В списке на благоустройство 18 общественных пространств, среди них площадь перед театром "Царицынская опера", площадка у областной больницы № 1, Сурский сквер в центре города и парк в новом микрорайоне Долина.

В 2019 году семь территорий, определенных жителями в ходе голосования как первоочередные, получили новый облик. На верхней террасе центральной набережной высадили деревья и цветы, обновили парк аттракционов, также в Волгограде появился новый сквер у памятника-парохода "Гаситель".

К целевым показателям федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году.