Стоимость родового сертификата увеличится на 1 тыс. рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Стоимость родового сертификата в 2020 году увеличится на 1 тыс. рублей и составит 12 тыс. рублей, сообщил министр труда РФ Максим Топилин на совещании по вопросам о реализации задач национального проекта "Демография" в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в понедельник.

"Со следующего года в рамках бюджета Фонда социального страхования увеличивается стоимость родового сертификата на 1 тыс. рублей. Теперь родовой сертификат теперь будет составлять не 11, а 12 тыс. рублей", - сказал Топилин.

По его словам, это дополнительное финансирование пойдет на оплату психологической помощи в медицинских учреждениях по охране репродуктивного здоровья. Кроме того, эти деньги будут направлены на подготовку и предварительное консультирование будущих матерей при необходимости. "И прежде всего, это будет направлено на снижение количества абортов. Эту технологию нужно будет сейчас обкатывать, мы надеемся, что она даст свои определенные результаты", - добавил министр.

Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", была внедрена в России 1 января 2006 года. Программа позволяет беременной женщине самостоятельно выбрать женскую консультацию и родильный дом, получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также получить диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Программа призвана стимулировать учреждения здравоохранения к более качественному оказанию услуг. Учреждение получает материальное вознаграждение после оказания услуг беременной женщине, учет ведется в отношении каждой обратившейся за медицинской помощью женщиной. Таким образом, учреждения здравоохранения оказываются в рыночных условиях конкуренции и заинтересованы в повышении качества своих услуг.