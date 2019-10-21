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Власти Алтайского края начали через СМС оповещать жителей региона о льготной ипотеке

Программа льготного жилищного кредитования действует в регионе с января 2018 года

БАРНАУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края начали отправлять многодетным семьям СМС-сообщения с условиями льготной "Семейной ипотеки", сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Многодетные семьи начали получать СМС-сообщения о возможностях государственной программы "Семейная ипотека" под 6% от имени Министерства социальной защиты Алтайского края. Льготная ипотека предоставляется в рамках нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.

Льготные условия ипотеки для семей с детьми действуют в регионе с января 2018 года. По этой программе семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года родился второй, третий или последующий ребенок, могут получить ипотеку под 6% годовых. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам компенсирует государство. С 2019 года льготная ставка действует до конца срока действия кредитного договора, программу реализуют 18 банков.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАлтайский край
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