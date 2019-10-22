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Голикова заявила, что к работе математических центров РФ привлекут ученых с мировым именем

Вице-премьер рассказала о том, что был проведен конкурсный отбор, в результате которого решено создать четыре математических центра мирового уровня
Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ученых, пользующихся авторитетом на мировом уровне, будут привлекаться к работе в российских математических центрах, создаваемых в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщила на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, сообщается на официальном сайте Кремля.

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Вице-премьер рассказала о том, что был проведен конкурсный отбор, в результате которого решено создать четыре математических центра мирового уровня: на базе математического центра Российской академии наук имени Стеклова, в Новосибирском Академгородке, на базе МГУ и на базе Санкт-Петербургского государственного университета (Международный математический центр имени Леонарда Эйлера).

"И здесь мы вместе с нашими уважаемыми математиками предполагаем применить те технологии обучения, которые сейчас используются на Западе, в том числе это привлечение к лекциям специалистов, которые себя в мире достаточно высоко зарекомендовали. Безусловно, это и наши специалисты тоже", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что речь идет не только о вопросах теоретической математики. "Здесь речь идет еще и о всех тех приоритетах, которые связаны и с физикой, и с искусственным интеллектом, и с роботизацией. Со всеми сопряженными науками, которые могут дать эффект в развитии этого направления, важного и очень, как мне кажется, перспективного для России, - это математика", - сказала она.

Касаясь того, что в 2022 году Россия выиграла право на проведение Международного математического конгресса, Голикова отметила: "Мы очень хотим, чтобы к этому моменту эти центры уже были состоявшимися".

Конкуренция среди ученых

Создание научно-образовательных центров (НОЦ) проходит в условиях здоровой конкуренции среди ученых, добавила Голикова.

"Среди ученых есть здоровая конкуренция по поводу того, где создаются соответствующие научно-образовательные или математические объединенные центры", - приводятся слова вице-премьера.

Она отметила, что в 2019 году были выбраны пять пилотных регионов, которые наиболее готовы к созданию НОЦ, чтобы отработать на них программы научно-образовательных центров. "А уже в 2020 и 2021 годах у нас будет по пять центров выбираться на конкурсной основе уже по понятным критериям, которые определены в постановлении правительства", - сказала Голикова.

"Что же касается 2019 года, то, как я сказала, их пять пилотных - это Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области и консорциум Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Особенностью этих пяти первых пилотных [проектов] является то, что мы им в первый год средства федерального бюджета не предоставляем. Они отрабатывают программы. И я должна сказать, что в сентябре соответствующим советом по научно-образовательным центрам [Совет научно-образовательных центров мирового уровня] заслушаны программы всех пяти, и принято решение их поддержать. То есть они уже, можно сказать, образовались, эти центры", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что создание НОЦ приведет росту валового регионального продукта соответствующего региона. "С другой стороны, в человеческом плане очень важно, чтобы молодежь, <...> те, кто выбрали жить в своем регионе и заниматься наукой в своем регионе, чтобы для них была создана соответствующая инфраструктура, чтобы они не переезжали в столичные города. Для этого, я хочу вам сказать, и это приятно поразило, в программах практически всех регионов предоставляются в том числе и социальные меры, и жилищные меры поддержки, чтобы этих людей там сохранить", - сказала Голикова главе государства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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