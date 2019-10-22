Уроки здоровья в Приморье посетили более 700 школьников

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Более 700 школьников средней и старшей школы Приморья посетили первые открытые уроки на тему "Инсульту - нет!", которые проводят в крае в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Уроки проходят в игровой форме - специалисты объясняют детям, как вести себя в той или иной ситуации при помощи диагностики "УДАР". В программе уже приняли участие 13 школ, на этой неделе открытые уроки пройдут еще почти в 40 образовательных и специальных коррекционных школах", - говорится в сообщении.

Как сообщил врио вице-губернатора - директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, слова которого приводятся в сообщении, в ноябре-декабре в школах также состоятся уроки по здоровому питанию, в январе-феврале 2020 года школьников научат правильно ухаживать за полостью рта, а в марте-мае в учебных заведениях пройдут открытые уроки, которые помогут детям избежать травмоопасных ситуаций.

По данным пресс-службы администрации Приморского края, обучающие программы для школьников проводят в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.