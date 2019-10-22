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Новая система обращения с ТКО

В Крыму в рамках нацпроекта рекультивируют два полигона ТКО

Они находятся в Судаке и Белогорске

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Рекультивация двух полигонов твердых коммунальных бытовых отходов (ТКО) в Крыму в рамках нацпроекта "Экология" улучшит качество жизни более чем 33 тыс. жителей региона, сообщил во вторник и.о. министра экологии и природных ресуров Республики Крым Геннадий Нараев.

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"В республике запланирована рекультивация двух отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в Судаке и Белогорске площадью семь гектаров, в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", что позволит к 2024 году улучшить качество жизни более 33 тыс. жителей этих регионов", - сообщил Нараев.

По его словам, сейчас проекты на рекультивацию проходят государственную экологическую экспертизу, заключение будет готово до 31 декабря 2019 года. "Все контрольные точки по реализации проекта по графику в этом году идут по плану, срывов нет", - сказал Нараев.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКрымНовая система обращения с ТКО
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