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Правительство утвердило параметры информационной системы обращения с опасными отходами

Созданием системы займется Росатом

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило положение о государственной информационной системе учета и контроля за обращением отходов I и II классов опасности. Ее будет создавать Росатом, в системе отразят основные параметры объектов хранения, переработки и обезвреживания опасных отходов, а также планы по вводу новых мощностей в эксплуатацию и рекультивации "отработавших" предприятий.

Создание федеральной схемы обращения с отходами и единой государственной информационной системы (ГИС) учета и контроля за обращением с отходами предусмотрены федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" национального проекта "Экология". Вместе они должны позволить навести порядок в отрасли. Проблема обращения с опасными отходами и их переработки является серьезным вызовом для России: по официальным данным, в стране ежегодно образуется около 400 тыс. тонн отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) и II класса опасности (высокоопасные).

"Создание системы организуется госкорпорацией по атомной энергии "Росатом". Оператором системы является федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов опасности", - говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства.

В пресс-службе Росатома ТАСС сообщили, что ГИС должна быть утверждена в 2021 году.

Согласно опубликованному документу, ГИС будет содержать данные о видах отходов I и II классов опасности и источниках их образования, о местах накопления, обработки, переработки и обезвреживания опасных отходов, в том числе сведения об их мощности или вместимости и расположении. Также в системе будут сроки ввода в эксплуатацию новых предприятий, модернизации существующих и закрытия отработавших с указанием их мощности и сметной стоимости работ, в том числе рекультивации. Сверх этого в ГИС будут вноситься данные об операторах обращения с опасными отходами.

Доступ к информации

Из постановления правительства также следует, что ГИС по отходам I-II классов опасности должна будет интегрироваться с другими государственными информационными системами, в том числе с единой государственной системой учета отходов от использования товаров (упаковки).

"Правом доступа к информации, содержащейся в системе, с возможностью ее обработки обладает оператор системы", - отмечается в документе.

По данным пресс-службы Росатома, проект постановления правительства о выборе федерального оператора обращения с опасными отходами может быть разработан до конца ноября.

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