Общественники заявили о неэффективном расходовании средств нацпроекта на дорожную разметку

ПСКОВ, 22 октября. /ТАСС/. Регионы России неэффективно расходуют средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на создание дорожной разметки: в большинстве случаев она нанесена с нарушением технологий и не соответствует требованиям ГОСТов. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер межрегионального общественного движения "Убитые дороги" Александр Васильев.

"По нацпроекту в городах РФ дорожники обязаны наносить долговечную пластиковую разметку, которая должна светиться в темноте и в сложных метеоусловиях. Однако в большинстве городов такая разметка оказалась некачественной. Получается, что те средства, которые тратятся на повышение безопасности, на нанесение разметки, расходуются неэффективно из-за того, что у властей отсутствуют инструменты контроля или нарушена технология, или использованы некачественные материалы", - сказал Васильев по итогам масштабной инспекции, проведенной общественниками в 2019 году в рамках нацпроекта во всех регионах России.

По его словам, исследование дорожной разметки проводилось сертифицированным прибором - ретрорефлектометром. Он позволяет измерять ночную видимость дорожной разметки "с точки зрения водителя транспортного средства с включенным ближним светом фар, а также дневную видимость разметки".

"В Новосибирске нам показали объект, полностью обустроенный по нацпроекту, разметку там нанесли три месяца назад. Власти уверяли, что она хорошая. Наши эксперты замеряли - она не соответствует ГОСТу. Тоже самое у нас было в Омске, там разметка внесена в нацпроект отдельной строкой. Ее замеряли, она не проходит, не светится ночью. Днем ее еще можно разглядеть, а ночью очень сложно. Причем это термопластик, и он должен светиться, но этого нет", - пояснил собеседник агентства.

Число участников межрегионального общественного движения "Убитые дороги" насчитывает порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. Сейчас, по подсчетам активистов, в стране более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах страны. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.