Университетские "Точки кипения" открылись по нацпроекту в трех городах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Три университетские "Точки кипения" открылись в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске в Ростовской области по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона, они станут площадками обмена лучшими практиками вузов с помощью партнеров и участников экосистемы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Запуск сразу трех университетских "точек кипения" на площадках Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в Ростове-на-Дону, Южном федеральном университете в Таганроге и ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова в Новочеркасске прошел в рамках Всероссийского цикла мероприятий "Осенний навигатор", организованного платформой НТИ, Университетом 20.35 при поддержке Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.

Открывшаяся в Таганроге на базе Южного федерального университета "Точка кипения" имеет инженерно-технологический уклон, основными направлениями работы открытой в Новочеркасске "Точки" станут проекты в рамках рынков НТИ: Аэронет, Автонет, Технет, Энерджинет, Сейфнет, Эдунет, сквозных технологий "Новые и перспективные источники энергии", "Технологии распределенного реестра" и "Искусственный интеллект". Отмечается, что ключевыми направлениями работы "Точки кипения" в Ростовском государственном экономическом университете станут такие рынки НТИ, как Эдунет, Аэронет и Автонет.

Таким образом, теперь в Ростовской области действует пять университетских "Точек кипения". "Совместная работа на этих площадках позволит компаниям из Ростовской области заниматься экспортом и конкурировать на глобальных технологичных рынках. Наибольшим потенциалом роста обладают сельское хозяйство, обрабатывающие производства и туризм", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития области Максима Папушенко.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.