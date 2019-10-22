Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Университетские "Точки кипения" открылись по нацпроекту в трех городах Ростовской области

Они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Три университетские "Точки кипения" открылись в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске в Ростовской области по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона, они станут площадками обмена лучшими практиками вузов с помощью партнеров и участников экосистемы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Запуск сразу трех университетских "точек кипения" на площадках Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в Ростове-на-Дону, Южном федеральном университете в Таганроге и ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова в Новочеркасске прошел в рамках Всероссийского цикла мероприятий "Осенний навигатор", организованного платформой НТИ, Университетом 20.35 при поддержке Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.

Открывшаяся в Таганроге на базе Южного федерального университета "Точка кипения" имеет инженерно-технологический уклон, основными направлениями работы открытой в Новочеркасске "Точки" станут проекты в рамках рынков НТИ: Аэронет, Автонет, Технет, Энерджинет, Сейфнет, Эдунет, сквозных технологий "Новые и перспективные источники энергии", "Технологии распределенного реестра" и "Искусственный интеллект". Отмечается, что ключевыми направлениями работы "Точки кипения" в Ростовском государственном экономическом университете станут такие рынки НТИ, как Эдунет, Аэронет и Автонет.

Таким образом, теперь в Ростовской области действует пять университетских "Точек кипения". "Совместная работа на этих площадках позволит компаниям из Ростовской области заниматься экспортом и конкурировать на глобальных технологичных рынках. Наибольшим потенциалом роста обладают сельское хозяйство, обрабатывающие производства и туризм", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития области Максима Папушенко.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В Минздраве сообщили, что в 2019 году стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
Доля выявленных злокачественных новообразований, по данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года составляет 56,7%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС