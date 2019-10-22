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Тюменские власти на переселение из аварийного жилья выделили дополнительно 1,4 млрд рублей

По состоянию на 1 октября 2019 года в регионе расселили 766 человек

ТЮМЕНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Расходы на расселение из аварийного жилищного фонда Тюменской области в 2019 году будут увеличены на 1,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой главного управления строительства региона.

"С соответствующим заявлением на заседании облдумы выступил губернатор Александр Моор. В частности, глава региона сказал, что расходы на переселение людей из аварийного жилья, в том числе на реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда", в этом году будут увеличены на 1,4 млрд рублей. Внесенные в областной бюджет поправки направлены на успешную реализацию в регионе национальных проектов и достижение показателей, установленных майским указом президента России", - говорится в сообщении.

Согласно данным главного управления строительства Тюменской области, по состоянию на 1 октября 2019 года в регионе расселено 13,1 тыс. кв. м аварийного жилфонда (284 жилых помещения, 766 человек), что в четыре раза больше установленного проектом показателя на текущий год. Всего в 2019 году планируется расселить 991 человека с 22,8 тыс. кв. м аварийного жилплощади.

"Одновременно с этим, в 2019 году за счет средств областного бюджета завершены работы по инженерной подготовке площадок для индивидуального жилищного строительства в части строительства дорог со щебеночным покрытием в микрорайоне Молодежный в поселке Винзили Тюменского муниципального района, а также в западной части микрорайона Южный Заводоуковского городского округа. Также за счет средств бюджета Тобольске в текущем году выполняются работы по строительству дорог со щебеночным покрытием в 16 микрорайоне города", - сообщает пресс-служба. Завершение заявленных работ планируется до 1 ноября 2019 года.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". К концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число переселенных граждан - 530,9 тыс. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

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РоссияТюменская область
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