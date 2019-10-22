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Скворцова заявила, что контроль за давлением снижает число госпитализаций в два раза

Также, по словам главы Минздрава, снижается количество вызовов скорой помощи и число смертей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Контроль за артериальным давлением при помощи персональных гаджетов в домашних условиях позволяет пациентам вовремя принять меры по его снижению, благодаря чему число госпитализаций снижается в два раза. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во вторник.

"Сейчас мы закончили пилотные проекты, когда телемедицина внедрена даже во взаимодействие врача и пациента", - добавила министр. Речь идет об использовании пациентами гаджетов, измеряющих давление. По словам министра, если пациенты такие гаджеты используют, то у них в 92% случаев обеспечиваются целевые показатели давления. "Это резко, в два раза, снижает и госпитализации, и вызовы скорой помощи, и смертности", - сказала министр.

Снижение смертности россиян от сердечно-сосудистых заболеваний является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". В национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов, еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". В рамках реализации национальных проектов планируется снизить показатели смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланирован в нацпроекте "Здравоохранение".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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