Рекультивация восьми подмосковных мусорных полигонов начнется в 2020 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Проекты рекультивации восьми мусорных полигонов в Московской области завершены, работы на них планируется начать в 2020 году, сообщил вице-премьер - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин на пресс-конференции в ТАСС. Изначально на 2020 год было запланировано начало работ на семи свалках.

"У нас в этом году выполнено восемь проектов рекультивации полигонов, которые мы начинаем с 1 января следующего года. Сконструирована программа, она предусматривает определенные объемы денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета - 56% и софинансирование из регионального бюджета - 44%. Деньги будут доведены со следующего года, и в первом квартале следующего года мы начнем конкурсные процедуры по отбору подрядчиков", - сказал Куракин.

Речь идет о мусорных полигонах "Вальцово", "Дубна Правобережная", "Каурцево", "Парфеново", "Княжьи Горы", "Павловское", "Съяново" и "Часцы". Куракин отметил, что не видит рисков срыва планов по рекультивации полигонов.

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из 24 закрытых в Московской области мусорных полигонов. На эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей, сообщал ранее губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям. На трех полигонах работа уже завершена: "Каширский", "Быково", "Электросталь", а на четвертом - "Кучино" окончится до конца 2019 года.

В 2019 году началась рекультивация еще пяти свалок в Подмосковье: "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). По словам Куракина, на эти пять проектов суммарно потребуется порядка 7,1 млрд рублей.

Общая площадь закрытых свалок в Московской области, по данным Минэкологии региона, - 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд т. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей, сообщил в августе Куракин. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".