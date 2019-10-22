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Карелия получит 5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство школ и детсадов

В ближайшие три года планируется построить более 20 образовательных учреждений

ТАСС, 22 октября. Около 5 млрд рублей будет выделят Карелии из федерального бюджета на строительство более 20 образовательных учреждений в ближайшие три года. Об этом сообщил министр образования республики Роман Голубев.

"Мы постоянно участвуем в федеральных программах и национальных проектах и нам уже подтверждено строительство пяти школ и 16 детских садов на ближайшие три года. Это федеральные деньги, порядка 5 млрд рублей", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в республике нуждаются в срочном ремонте 22 школы.

Голубев отметил, что для строительства новых школ есть типовые проекты на 200-300 мест. Готовые проекты позволят сэкономить время на разработке документации перед началом строительства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияКарелия
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