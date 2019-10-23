Сахалинская область с 1 декабря перейдет на новую систему оплаты за вывоз мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Экология" планируют с 1 декабря 2019 года перевести все муниципалитеты региона на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в среду сообщил журналистам в Южно-Сахалинске министр ЖКХ региона Дмитрий Зайцев.

1 сентября этого года в Сахалинской области был запущен пилотный проект по внедрению новой системы оплаты за вывоз ТКО. Жители четырех из 18 имеющихся районов - Поронайского, Макаровского, Долинского и Анивского - уже в октябре получили новые платежные квитанции, в которых больше не учитывалось количество квадратных метров. Согласно новой системе, платить нужно за каждого прописанного в квартире.

"С 1 декабря оставшиеся муниципальные районы будут переходить на новую систему [оплаты]", - сообщил Зайцев, уточнив, что перед этим будет проведен анализ работы пилотного проекта. Первые результаты по нему будут подведены в середине ноября.

По словам главы ведомства, первые платежные документы с новыми тарифами жители области получат в январе 2020 года.

Зайцев также отметил, что у жителей частного сектора останется право выбора между тремя системами. Они смогут платить, как и прежде, по квадратным метрам, по количеству прописанных в доме, а также по фактическому накоплению мусора с учетом количества контейнеров.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Нацпроект

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в национальный проект "Экология".

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).