Власти Якутии до конца 2020 года переселят из аварийного жилья почти 2 тыс. человек

ТАСС, 23 октября. Почти 2 тыс. жителей Якутии переселят до конца 2020 года из аварийного жилья за счет национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС в дирекции жилищного строительства республики.

В Якутии до 2024 года предстоит расселить свыше 1 млн квадратных метров аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране. Глава региона Айсен Николаев ранее заявлял ТАСС, что для этого необходимо более 93 млрд рублей.

"Более 700 человек планируется расселить до конца 2019 года, 13,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Всего же до 31 декабря 2020 года предстоит переселить 1 тыс. 980 жителей Якутии - это 85,7 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда", - сказали в дирекции.

В Якутии объявлено 425 контрактов, почти 300 из которых уже заключены на сумму свыше 3,6 млрд рублей. По ним людям будут предоставлять новые квартиры, либо квартиры, купленные на вторичном рынке. Кроме того, подписано 221 соглашение на выплату компенсаций за изъятое аварийное жилье на общую сумму 420,7 млн рублей.

"Отставания темпов расселения аварийного жилищного фонда на территории республики по состоянию на сегодняшний день не допущено", - подчеркнули в ведомстве.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.