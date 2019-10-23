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Кассовое исполнение по национальным проектам на 17 октября составило 59%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также напомнил, что в 2020 году на нацпроекты будет направлено почти 2 трлн рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Кассовое исполнение по национальным проектам РФ составило на 17 октября 59%. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме РФ на первом чтении трехлетнего бюджета.

"На 17 октября, оперативные данные, в этом году использовано только 59% заложенных ресурсов на нацпроекты", - сказал Кудрин.

Он напомнил, что в 2020 году на нацпроекты будет направлено почти 2 трлн рублей, что на 204 млрд рублей больше, чем в текущем году. "Надо следить за реализацией этих планов по расходам", - заметил глава Счетной палаты.

В дальнейшем они также будут расти: до 2,217 трлн рублей в 2021 году и до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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