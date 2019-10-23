Власти Крыма прогнозируют рост объема экспорта химической и машиностроительной продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Республики Крым прогнозируют рост объема экспорта химической и машиностроительной продукции к концу 2024 года до более чем $27 млн, сообщил глава республики Сергей Аксенов выступая с докладом о планах правительства на пять лет в крымском парламенте.

"В рамках реализации регионального проекта "Промышленный экспорт" будет оказана государственная поддержка предприятиям в части усиления конкурентоспособности. Мы планируем, что рост объема экспорта химической и машиностроительной продукции составит к концу 2024 года более 27 млн долларов", - сказал Аксенов.

По его словам, четыре крымских предприятия - завод "Фиолент", судостроительный завод "Залив", Крымский содовый завод и предприятие "Юг Интерпак" - реализуют комплексные программы повышения конкурентоспособности, рассчитанные на период до 2024 года. Суммарный ежегодный прирост объема экспортной выручки этих предприятий составит к 2025 году около $100 млн долларов.

Меры поддержки, по словам Аксенова, позволят расширить географию торговых отношений республики. У крымских производителей появятся новые важные торговые партнеры в государствах ЕАЭС, ШОС, СНГ, в других странах Азии, Африки и Латинской Америки. В целом, по словам Аксенова, Совет министров заключил 16 инвестиционных соглашений в промышленной отрасли. Десять соглашений на общую сумму 1,6 млрд рублей будут реализованы в период с 2020 до 2025 года.

Аксенов добавил, что инвестпроект на 1 млрд рублей будет реализован на Керченском металлургическом заводе.

"Стратегический проект касается развития Керченского металлургического завода. <...> На базе мощностей завода будет реализован инвестиционный проект стоимостью 1 миллиард рублей с участием системообразующих банков Крыма", - сказал он, не уточнив сути проекта.

По его словам, концепция развития предприятия предусматривает увеличение объемов производства и реализации продукции до 5 млрд рублей в год к 2025 году. Планируется провести обновление инфраструктуры, расширение номенклатуры производимой продукции и цифровизацию предприятия.

В марте 2019 года министр промышленной политики республики Андрей Васюта сообщал ТАСС, что до 2024 года власти намерены направить 47,5 млн рублей на продвижение химической и машиностроительной продукции на внешних рынках. Финансирование предусмотрено проектом "Промышленный экспорт".

Проект "Промышленный экспорт" является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 г. на 85% - до $250 млрд.