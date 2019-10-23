Власти Крыма намерены на 7 п.п. снизить уровень бедности в республике благодаря нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Уровень бедности в Крыму к 2024 году должен снизиться с 15,2% (показатель 2019 года) до 8% благодаря нацпроекту "Демография", сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пятилетний период.

В планах властей Крыма также рост численности рабочей силы с 902,5 тыс. человек в этом году до 923 тыс. в 2024 году, снижение уровня безработицы с 6% до 5,4%, легализация трудовых отношений, снижение теневой занятости (будет легализован труд более 133 тыс. человек), а также рост реальной заработной платы ежегодно минимум на 2,5%.

К 2024 году профобучение пройдут 9 тыс. крымчан предпенсионного возраста, повышение квалификации - более 2 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Будет увеличен размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, до конца 2024 года на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей, добавил Аксенов.

По нацпроекту "Демография" предусмотрено увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,758 к 2024 году. "Это необходимое условие для преодоления негативных демографических тенденций. Это означает, что за пять лет в Крыму должны родиться не менее 116 тыс. детей", - сказал Аксенов. С 2021 года в республике также планируют внедрить систему долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, включающую социальное и медицинское обслуживание, а до конца 2020 года будет разработана комплексная программа улучшения качества жизни маломобильных групп населения, добавил Аксенов.

Он отметил, что со 100 до 200 тыс. рублей будет увеличен размер материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на проведение ремонта жилых помещений, сократится периодичность оказания помощи с 10 до 5 лет. "Прорывным шагом является разработка Советом министров Социального кодекса, который объединит все предоставляемые меры соцподдержки для разных категорий населения, в том числе с учетом критериев нуждаемости. Планируется, что кодекс объединит более 70 действующих законов о социальной поддержке населения Крыма. Кодекс будет принят в течение следующего года", - сказал Аксенов.