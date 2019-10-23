Показатели нацпроекта по экспорту продукции АПК превышены в Самарской области на $20 млн

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Самарская область перевыполнила целевой показатель по экспорту сельскохозяйственной продукции по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", входящему в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт", на $20 млн. Об этом говорится в сообщении областного правительства, распространенном в среду.

"При целевом показателе в 220 млн долл. США, установленном для Самарской области Минсельхозом России, регион экспортировал сельскохозяйственной продукции более чем на 240 млн долл. США", - цитируют в сообщении первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева.

По его словам, расположение Самарской области позволяет использовать все виды транспорта, при этом наиболее эффективным является водный транспорт. "Это дает преимущество при экспорте в Иран или страны Средиземноморского бассейна", - отметил Афанасьев.

Основную часть регионального экспорта продукции АПК (порядка 70%) составляют товары масложировой отрасли. Также востребовано самарское зерно и региональная пищевая продукция. Товары в основном отгружаются в Иран, Турцию и Казахстан.

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" (входит в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт") предусматривает заключение в 2019-2021 годах не менее ста корпоративных программ международной конкурентоспособности в таких сегментах, как зерновая продукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары пищевой и перерабатывающей промышленности.