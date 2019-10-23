Почти 150 школ Чувашии примут участие в образовательном проекте "Цифровая школа"

ЧЕБОКСАРЫ, 23 октября. /ТАСС/. Министерство образования и молодежной политики Чувашии совместно с образовательной платформой "Учи.ру" запустили "Цифровую школу". К проекту присоединились 146 образовательных учреждений республики, сообщила в среду пресс-служба Минобразования Чувашии.

"В проекте "Цифровая школа" примут участие 146 школ и 341 класс из 20 муниципалитетов Республики, среди которых школы городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Алатырь, Чебоксарского и Цивильского районов", - говорится в сообщении.

Целью образовательного проекта является повышение успеваемости детей по математике с 5-го по 9-й классы и организация усиленной подготовки к экзаменационным срезам - Всероссийских проверочных работ (ВПР) и государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). В проекте участвуют 256 педагогов, все они прошли повышение квалификации по методикам проведения цифровых уроков и внедрению новых элементов в образовательный процесс.

"При работе в компьютерном классе каждый ребенок будет заниматься по индивидуальной траектории, выстраиваемой платформой "Учи.ру" на основании результатов прохождения заданий. Если ребенок ошибается - платформа дает нужные подсказки и дополнительные задачи на отработку материала, что помогает ликвидировать пробелы в знаниях детей", - уточнили в пресс-службе.

Соглашение между министерством и представителями платформы было подписано в августе 2019 года в рамках национального проекта "Образование" и приоритетного федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.