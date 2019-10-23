Автокластер Калужской области к 2024 году увеличит объем экспорта в 2,5 раза

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Объем экспорта автомобильного кластера Калужской области по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году увеличится в 2,5 раза и достигнет $250 млн. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил в среду ТАСС, что в 2019 году объем экспорта составит около $100 млн.

"По итогам 2019 года объем экспорта калужского автопрома ожидается на уровне $100 млн. Планируется, что к 2024 году этот объем достигнет $250 млн", - сказал он.

Самыми крупными экспортерами считаются производитель автомобилей "Фольксваген Груп Рус", его дочерняя компания по изготовлению автомобильных двигателей и компонентов, завод автомобильных стекол "Фуяо стекло Рус", совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn "ПСМА Рус". Рост экспорта, по словам Артамонова, будет обеспечен за счет поставок на зарубежные рынки грузовых и легковых автомобилей, двигателей, стекла.

"Часто автопроизводители в других регионах сосредоточены вдали от логистических портов, из-за чего вынуждены увеличивать расходы на транспортировку. Но высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры Калужской области минимизирует эти издержки. Предприятия калужского автокластера развивают такие экспортные направления, как Азия, страны СНГ, Восточная Европа", - подчеркнул глава региона.

По данным Российского экспортного центра, в 2017 году экспорт в автомобильной промышленности в России составил $3,15 млрд, доля Калужской области в экспорте - 10%. В 2018 году доля увеличилась не значительно.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.