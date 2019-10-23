Под Калининградом создадут ресурсный центр для подготовки специалистов в ИТ

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта и Гусевский политехнический техникум заключили соглашение о разработке образовательных программ по подготовке специалистов в области современной инженерии, электроники и информационных технологий (ИТ) университетского кампуса, который создается на базе инновационного кластера "Технополис GS" холдинга GS Group в районе города Гусев в Калининградской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Стороны договорились до ноября 2020 года разработать программы высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) в области современной инженерии, электроники и информационных технологий. Соглашение также формализует создание уникального ресурсного центра для практической подготовки специалистов", - говорится в сообщении.

"Одно из приоритетных направлений в национальном проекте "Цифровая экономика" - это подготовка кадров. Поставлена задача вырастить специалистов, которые будут "ковать" цифровую экономику в будущем. Мы заинтересованы в том, чтобы готовить кадры с такими компетенциями внутри региона и создание университетского образовательного кампуса поможет в решении этой задачи", - заявил на церемонии подписания соглашения министр цифровых технологий и связи области Алексей Игнатенко, которого цитирует пресс-служба.

Оборудование ресурсного центра будет использоваться для обучения, совместных научных исследований, интеграции научных кадров предприятий инновационного кластера, ученых БФУ и экспертов-практиков из числа сотрудников предприятий.

Гусевский политехнический техникум в рамках соглашения возьмет на себя организацию среднего специального образования по направлениям "Информационные системы и программирование", "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" и "Мехатроника и мобильная робототехника", а также за администрирование образовательных и хозяйственных процессов кампуса. Также соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию новых научно-исследовательских проектов, внедрение наукоемких технологий в технологический процесс предприятий "Технополиса GS".

Холдинг GS Group и БФУ им. И. Канта с 2018 года реализуют в области программу прикладных и фундаментальных научных исследований в инновационной сфере. Она предусматривает создание передовых научно-исследовательских центров и лабораторий в сфере высоких технологий. Создание университетского кампуса на базе кластера "Технополис GS" - один из шагов в этом направлении.

Цифровая экономика

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.