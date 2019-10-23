Финансирование проектов МСП в Карелии из федерального бюджета выросло почти на 40%

ТАСС, 23 октября. Поддержка проектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках национального проекта из средств федерального бюджета выросла в Карелии с начала года почти на 40% - с 500 млн до 800 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в среду министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков на брифинге, посвященном проведению в республике форума "Мой бизнес".

"По состоянию на начало года на реализацию национального проекта по малому и среднему предпринимательству у нас из федерального бюджета было выделено порядка 500 млн рублей, на сегодняшний день благодаря активной реализации и проведению правительством Республики Карелия политики взаимодействия с бизнесом эта сумма увеличена уже до практически 800 млн рублей", - сказал Буренков.

Он добавил, что со стороны региональных властей также значительно увеличена поддержка малого и среднего бизнеса. "Мы сегодня видим существенную динамику по привлечению инвестиций малого и среднего бизнеса. У нас объем инвестиций [в этом году по отношению] к прошлому году составил 110%. Инвестиции растут и впервые в истории современной Карелии инвестиции у нас растут именно за счет предприятий МСП", - отметил региональный министр.

Форум по популяризации предпринимательства "Мой бизнес" пройдет впервые на территории Карелии 6 ноября. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ожидается, что его посетят порядка 500 человек. К участию в форуме приглашены представители федеральных и региональных органов власти, а также бизнесмены, которые расскажут участникам о развитии собственного дела.

Как отметила на брифинге заместитель генерального директора Корпорации развития Республики Карелия Ольга Кучкова, форум нацелен на увеличение взаимного доверия между предпринимателями и органами власти. "Проведение форума "Мой бизнес" в Республике Карелия поспособствует формированию положительного образа предпринимателя, развитию предпринимательства в республике, увеличит доверие к государственной поддержке", - сказала она.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.