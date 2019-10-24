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Пермский край намерен привлечь около 10 млрд рублей в 2020 году на нацпроекты

Глава региона Максим Решетников напомнил, что край участвует во всех 12 национальных проектах

ПЕРМЬ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены привлечь из федерального бюджета около 10 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2020 году. Об этом в четверг на пленарном заседании в заксобрании сообщил глава региона Максим Решетников.

"Мы участвуем во всех 12 [национальных] проектах. На их финансирование ожидаем привлечь в следующем году в районе 10 млрд рублей. Необходимые средства на софинансирование в бюджете заложены", - сказал он, не уточнив сумму на софинансирование.

По данным регионального правительства, в 2019 году Пермский край также получил из федерального бюджета 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов.

Как ранее отметил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, национальные проекты в Пермском крае реализуются системно и без серьезных сбоев, однако есть риски, что некоторые показатели не будут достигнуты в 2019 году. В частности, есть проблемы в реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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