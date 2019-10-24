Во Владивостоке появился первый пункт раздельного сбора мусора

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Первый пункт раздельного сбора мусора для вторичной переработки открылся во Владивостоке в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья. Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология".

Мероприятия по переходу на новую систему обращения с отходами отвечают в том числе целям краевого проекта "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2021 годы. Новая система должна быть запущена в регионе с 1 января 2020 года, в настоящее время формируется инфраструктура, необходимая для этого.

"Приморский экологический оператор и волонтерское движение "Раздельный сбор" открыли во Владивостоке первый пункт приема вторсырья - теперь любой житель сможет сдать макулатуру, стеклянный и пластиковый мусор, батарейки и бытовую технику во вторичную переработку. Пункт заработал на территории бывшего мусоросжигательного завода. В нескольких помещениях и на открытой площадке разместились контейнеры для сбора отходов - пластика, полиэтилена, картона, бумаги, резины, запчастей от бытовой техники", - сказали в пресс-службе.

Собранный мусор идет в переработку, в основном на приморские предприятия, например, на Уссурийский картонный комбинат, который заявлял о планах увеличить выпуск продукции в связи с открытием этого пункта. В крае разрабатывается программа по внедрению раздельного сбора отходов в домах, планируется, что она будет внедряться поэтапно с 2020 года. Для предпринимателей, которые сортируют отходы, планируется уменьшить тариф.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).