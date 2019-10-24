Эксперт: решение проблем первичного звена медицины РФ требует порядка 65 млрд рублей в год

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Порядка 65 млрд рублей в год будет достаточно для решения проблем в первичном звене здравоохранения России, в том числе связанных с дефицитом кадров и зарплатами врачей. Такое мнение в четверг высказала ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, руководитель комиссии по непрерывному образованию Национальной медицинской палаты Гузель Улумбекова.

"Для того чтобы ликвидировать дефицит кадров,... повысить оплату труда, чтобы сделать привлекательной работу в первичном звене, до 2024 года... потребуется в среднем 65 млрд рублей в год. Много это или мало? Это не много при профиците федерального бюджета в 2 трлн рублей в 2018 году", - сказала Улумбекова на заседании дискуссионного клуба "Экспертный взгляд" при участии экспертов Общественного народного фронта (ОНФ) на тему реанимации первичного звена здравоохранения.

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль отметил, что то внимание, которое сегодня уделяется проблемам здравоохранения со стороны правительства, является позитивной тенденцией.

"Сейчас руководство страны повернулось лицом к здравоохранению. Сколько говорится сейчас, в частности, о первичном звене, никогда столько не говорилось. Нужно, чтобы все эти деньги [которые выделяются на здравоохранение] сквозь пальцы не ушли", - сказал он.

Рошаль добавил, что государство должно разработать более четкую программу по ликвидации кадрового дефицита в первичном звене.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.