Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Села Приморья получат по нацпроекту семь автоклубов для концертов и онлайн-трансляций

Автоклубы доставят в регион в ноябре и начале декабря, на их покупку выделили более 50 млн рублей
Описание
© Алексей Петров/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Села Приморья в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" получат семь автоклубов со сценами и мультимедийным оборудованием. Эти передвижные центры позволят проводить трансляции культурных проектов, концерты и организовать досуг для детей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации края.

На эту тему

Работа по оснащению сел региона передвижными многофункциональными культурными центрами или автоклубами отвечает целям краевой программы "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2021 годы. На покупку автоклубов из федерального бюджета выделено 32,65 млн рублей.

"В 2019 году планируется приобрести семь автоклубов для семи муниципальных образований для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного обслуживания. На приобретение передвижных многофункциональных культурных центров предусмотрено финансирование в размере 50,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 32,65 млн рублей, краевого бюджета - 18,05 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Минимальный комплект автоклуба предусматривает сцену-трасформер, ноутбук с USB-модемом, мультимедийное оборудование. Автоклубы позволят проводить концерты, организовать библиотеки, и познавательный досуг для детей. Кроме того, с помощью передвижных центров можно будет проводить онлайн-трансляции культурных проектов и общественно-значимых консультаций, например с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений.

Ожидается, что автоклубы доставят в ноябре и начале декабря. Сейчас исполнители заказов комплектуют спецтранспорт в соответствие с техническими заданиями муниципальных контрактов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Заявки на проведение "Урока НТИ" подали более 1,5 тыс. школ из 79 регионов
Как сообщили в пресс-службе Кружкового движения, цель программы - познакомить школьников с рынками НТИ, рассказать о профессиях будущего и привлечь их к решению актуальных инженерных задач
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС