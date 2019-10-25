Села Приморья получат по нацпроекту семь автоклубов для концертов и онлайн-трансляций

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Села Приморья в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" получат семь автоклубов со сценами и мультимедийным оборудованием. Эти передвижные центры позволят проводить трансляции культурных проектов, концерты и организовать досуг для детей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации края.

Работа по оснащению сел региона передвижными многофункциональными культурными центрами или автоклубами отвечает целям краевой программы "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2021 годы. На покупку автоклубов из федерального бюджета выделено 32,65 млн рублей.

"В 2019 году планируется приобрести семь автоклубов для семи муниципальных образований для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного обслуживания. На приобретение передвижных многофункциональных культурных центров предусмотрено финансирование в размере 50,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 32,65 млн рублей, краевого бюджета - 18,05 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Минимальный комплект автоклуба предусматривает сцену-трасформер, ноутбук с USB-модемом, мультимедийное оборудование. Автоклубы позволят проводить концерты, организовать библиотеки, и познавательный досуг для детей. Кроме того, с помощью передвижных центров можно будет проводить онлайн-трансляции культурных проектов и общественно-значимых консультаций, например с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений.

Ожидается, что автоклубы доставят в ноябре и начале декабря. Сейчас исполнители заказов комплектуют спецтранспорт в соответствие с техническими заданиями муниципальных контрактов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.