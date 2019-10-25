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Кружковое движение НТИ открывает всероссийский конкурс по созданию "умных устройств"

Заявки на участие принимаются до 30 ноября, в команде может быть от двух до пяти участников и руководитель

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запускает всероссийский конкурс по созданию "умных устройств" "Твой:bit". Участникам предлагается создать новое полезное устройство в любой сфере, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения в пятницу.

"По условиям конкурса проекты должны быть привязаны к платформе BBC micro:bit - это компактная электронная плата для обучения основам программирования "умных устройств", носимой электроники и мобильных роботов. С micro:bit разработчик может начать создавать устройство без специальных знаний и сделать "умной" практически любую вещь", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Заявки на участие с описанием идеи устройства принимаются до 30 ноября, в команде может быть от двух до пяти участников и руководитель. До 15 декабря жюри конкурса оценит идеи "умных устройств" с точки зрения полезности, качества технического описания проекта, технической реализуемости, и выберет десять лучших команд для участия в финале. Для воплощения своих проектов "в железе" организаторы конкурса бесплатно вышлют всем участникам заключительного этапа платы micro:bit и аксессуары к ним. До 15 марта 2020 года командам нужно будет прислать фото и видео получившихся устройств, а также ответить на вопросы жюри, а победители и призеры будут определены не позднее 15 апреля 2020 года.

"Наша страна необычайно богата на талантливых разработчиков, технологических энтузиастов с идеями, которые могут изменить жизнь человека. Именно поэтому Кружковое движение запускает новый конкурс и поможет воплотить в жизнь самые смелые задумки российских изобретателей. Мы предлагаем всем желающим придумать полезное устройство, которое могло бы сделать нашу жизнь лучше и интересней, окружающий мир - безопаснее, позаботиться о детях или домашних питомцах. Это может быть домашний робот, необычный гаджет, игрушка для кота, "умная одежда" и прочие девайсы", - рассказал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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