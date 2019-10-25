В Забайкалье утвердят новый тариф на ТКО в декабре

ЧИТА, 25 октября. /ТАСС/. Единый предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) установят в Забайкальском крае в декабре. Он не приведет к существенному росту оплаты, сообщила в пятницу ТАСС руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию (РСТ).

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. В сентябре Минприроды РФ обнародовало список из пяти регионов, включая Забайкальский край, которые, по оценке министерства, рискуют не успеть войти в реформу в срок.

"Мы приступили к расчету [тарифа], это трудоемкий процесс, но в декабре тариф будет утвержден - работу над ним мы уже ведем. Угрозы срыва сроков здесь нет. Регулятор для того и создан, чтобы не допускать резкого роста [оплаты]. Изменения, конечно, будут, но без какого-то чрезмерного роста", - сказала Морозова.

Руководитель РСТ отметила, что тариф на услуги регионального оператора будет ежегодно пересматриваться, в него будут вносить изменения, но только на основании экономических затрат.

В начале октября в регионе завершилась подготовка территориальной схемы обращения с ТКО, она находится на рассмотрении в правительстве региона. Проект территориальной схемы предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны предполагается до 2023 года.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".